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Ученые предлагают заменить сталь на полиэтилен в сельском хозяйстве

Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) представили свою новую разработку, призванную увеличить эффективность обработки почвы в сельском хозяйстве. Для этого предлагают заменить сталь на полиэтилен в технике.

Такое решение, отмечают ученые, позволит значительно повысить эффективность всего сельского хозяйства. Согласно их расчетам, эксплуатационные затраты сократятся на 10-20%, энергетические – на 15-20%, а качество обработки почвы лишь возрастет. Все дело в том, что на полиэтилен налипает значительно меньше земли, чем на сталь. В результате использования техники, имеющей рабочие части из этого материала, можно будет достигнуть серьезных прорывов в этой сфере.

Полиэтилен позволит сделать вес устройств значительно меньше, а это приведет к снижению нагрузки на почву во время ее обработки. Еще один важный аспект – это повышение эффективности подобной техники, ведь ее придется реже мыть и чистить, чем стальную. В настоящий момент существует разработки для применения полиэтилена в плугах, культиваторах и других почвообрабатывающих механизмах.

Снижение веса также скажется на уменьшении затрат топлива, ведь более легкая техника потребует меньшие его объемы. Несмотря на все эти преимущества, отмечают российские ученые, в других странах мира подобная практика не получала серьезного распространения, хотя и были предприняты попытки ее внедрения.

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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:00

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