Ученые предлагают заменить сталь на полиэтилен в сельском хозяйстве





Такое решение, отмечают ученые, позволит значительно повысить эффективность всего сельского хозяйства. Согласно их расчетам, эксплуатационные затраты сократятся на 10-20%, энергетические – на 15-20%, а качество обработки почвы лишь возрастет. Все дело в том, что на полиэтилен налипает значительно меньше земли, чем на сталь. В результате использования техники, имеющей рабочие части из этого материала, можно будет достигнуть серьезных прорывов в этой сфере.Полиэтилен позволит сделать вес устройств значительно меньше, а это приведет к снижению нагрузки на почву во время ее обработки. Еще один важный аспект – это повышение эффективности подобной техники, ведь ее придется реже мыть и чистить, чем стальную. В настоящий момент существует разработки для применения полиэтилена в плугах, культиваторах и других почвообрабатывающих механизмах.Снижение веса также скажется на уменьшении затрат топлива, ведь более легкая техника потребует меньшие его объемы. Несмотря на все эти преимущества, отмечают российские ученые, в других странах мира подобная практика не получала серьезного распространения, хотя и были предприняты попытки ее внедрения.