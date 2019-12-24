АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психолог озвучил эффективные методы избавления от тревожных…
EUR 69.00 USD 62.25
Курс валют на 24.12.2019

Учёные назвали самые опасные продукты для людей с гипертонией

Специалисты составили список самых опасных продуктов для людей с гипертонией. Эксперты отмечают, что особенно внимательно необходимо отнестись к рациону при подготовке к новогодним праздникам.

У людей с гипертонией бывает много проблем со здоровьем. Высокое кровяное давление может приводить к инсульту, инфаркту, атеросклерозу, нарушениям ритма сердца и почечной недостаточности. Врачи не советуют употреблять много соли, которая является основным фактором ухудшения состояния. Известно, что пища с высоким содержанием жиров может быть источником не только лишнего веса, но и поднимать показатель АД. Специалисты составили список опасных продуктов, в который включили жареное мясо и рыбу, сало, пирожки и другие изделия из теста, наваристый бульон, а также опасными могут быть молочные и кисломолочные продукты, у которых высокое содержание жиров.

Однако абсолютно отказываться нет необходимости, можно ограничиться более легкими вариантами. Людям с гипертонией необходимо уменьшить количество употребляемых острых приправ, закусок и соусов. Известно, алкоголь имеет плохое влияние на сердце, из-за этого происходит повышение АД. Учёные отмечают, что особенно внимательно необходимо отнестись к подготовке к новогодним праздникам. Среди множества блюд стоит отдать предпочтение таким продуктам как болгарский перец, тыквенные семечки, творог, темный шоколад, миндаль, идеальным вариантом среди напитков будет зеленый чай.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:01

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые назвали лучшие немедикаментозные способы лечения хронической…
Поклонники Риз Уизерспун восхитились красотой дочери…
Кроссовер Volkswagen Tharu обзавелся электрической…
В поздравлении Елизаветы II заметили отсутствие фотографий Меган Маркл и принца…
Ученые из США установили, что растительная диета делает кишечник устойчивым к…
Матвиенко предложила бесплатно раздавать многодетным семьям…
Huawei Meta 40 Pro показали на полноценном…
Жену Олега Меньшикова заподозрили в…
Ангелина Вовк после свадьбы с молодым мужем проведёт медовый месяц во французском замке в…
Учёные назвали самые опасные продукты для людей с…
Галину Волчек подключили к аппарату…
Эксперты рассказали о пользе и вреде живой елки в…
Яна Рудковская за один рекламный пост в Instagram зарабатывает около миллиона…
Nissan запатентовал в России новый седан Nissan…
Ученый хочет доказать, что нашел жизнь на Марсе еще 1976…
Участница «Дом-2» Катя Скалон высказалась о "сексе" с Клавой…
О том, как будет работать экотехнопарк "Калуга", сняли…
Сестра Жанны Фриске обнаружила копию статуи покойной певицы в…
Ulefone представила защищенный и бюджетный смартфон Armor…
Гиперкар McLaren Speedtail подтвердил максимальную скорость в 403…
Дочь Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова показала селфи из…
Ученые: Психическое здоровье и материальное благополучие имеют связь с…
В театре “Современник” о госпитализации Галины Волчек: "Нуждалась в медицинской помощи на фоне проблем…
LADA 4х4 оснастят новым рулем до весны 2020…
“Одиночка”: Рита Дакота отказалась от сотрудничества с лейблом Эмина…
Татьяна Владимировна категорически против того, чтобы у Алены Рапунцель появился…
Диетолог объяснил, чем грозит детям переедание сладкими новогодними…
Медики рассказали, каким образом кишечник предупреждает о ранней стадии…
Лариса Гузеева пригрозила мужу "выбросить телефоны в окно" из-за…
Психолог озвучил эффективные методы избавления от тревожных…
Дипломатические отношения КНР и РФ назвали "эталоном…
Тигран Кеосаян пришел в эфир «Судьбы человека» с двумя…
Названы сроки задержки строительства «Северного потока-2» из-за санкций…
Анастасия Костенко сделала в нюдовом боди новую фотосессию с…
Поклонников Светланы Лободы озадачили кривые пальцы…
В Роскосмосе заявили о столкновении российского спутника "Метеор-М" с…
Названы страны, перелеты куда значительно подешевеют в 2020…
Джеки Чан находился на грани жизни и смерти во время съемок нового…
Жители России рассказали о самых нежелательных подарках на Новый…
Стало известно, что сокращает ресурс выработки современного…
Просмотреть все новости