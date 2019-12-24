Учёные назвали самые опасные продукты для людей с гипертонией





У людей с гипертонией бывает много проблем со здоровьем. Высокое кровяное давление может приводить к инсульту, инфаркту, атеросклерозу, нарушениям ритма сердца и почечной недостаточности. Врачи не советуют употреблять много соли, которая является основным фактором ухудшения состояния. Известно, что пища с высоким содержанием жиров может быть источником не только лишнего веса, но и поднимать показатель АД. Специалисты составили список опасных продуктов, в который включили жареное мясо и рыбу, сало, пирожки и другие изделия из теста, наваристый бульон, а также опасными могут быть молочные и кисломолочные продукты, у которых высокое содержание жиров.Однако абсолютно отказываться нет необходимости, можно ограничиться более легкими вариантами. Людям с гипертонией необходимо уменьшить количество употребляемых острых приправ, закусок и соусов. Известно, алкоголь имеет плохое влияние на сердце, из-за этого происходит повышение АД. Учёные отмечают, что особенно внимательно необходимо отнестись к подготовке к новогодним праздникам. Среди множества блюд стоит отдать предпочтение таким продуктам как болгарский перец, тыквенные семечки, творог, темный шоколад, миндаль, идеальным вариантом среди напитков будет зеленый чай.