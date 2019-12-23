Эксперты рассказали, как правильно выбрать подушку
Качественный сон является важным фактором крепкого здоровья. Эксперты рассказали, как правильно выбрать подушку, чтобы отдых был максимально удобным.
По словам специалистов, чтобы выбрать правильный спальный аксессуар, необходимо в первую очередь определить, в какой позе человек спит большую часть ночи. Если на спине, то ему нужна классическая подушка. Имеющие привычку отдыхать на боку должны приобрести изделие с валиками. Подобрав их правильный размер, ориентируясь на ширину плеча, можно выбрать подходящие параметры, не утомляющие шею и плечи. Важна и жёсткость, которую также определяют, основываясь на позе сна. Отдыхающие на боку должны выбирать жёсткую подушку, на спине - среднюю, а на животе - мягкую. Кроме того, следует учитывать, для мужчины и женщины нужно приобретать изделия разной высоты, а чехлы должны быть съёмными, чтобы можно было их регулярно чистить.
Ещё одним важным параметром является материал изготовления. Наполнитель может быть разным - натуральным и синтетическим. В первом случае - это пух птицы, перья или гречневая лузга, а во втором - пена с памятью формы, анатомическая пена и латекс. Одни более мягкие, но вторые имеют преимущество, выражающееся в более качественном поддержании головы и шеи.
По словам специалистов, чтобы выбрать правильный спальный аксессуар, необходимо в первую очередь определить, в какой позе человек спит большую часть ночи. Если на спине, то ему нужна классическая подушка. Имеющие привычку отдыхать на боку должны приобрести изделие с валиками. Подобрав их правильный размер, ориентируясь на ширину плеча, можно выбрать подходящие параметры, не утомляющие шею и плечи. Важна и жёсткость, которую также определяют, основываясь на позе сна. Отдыхающие на боку должны выбирать жёсткую подушку, на спине - среднюю, а на животе - мягкую. Кроме того, следует учитывать, для мужчины и женщины нужно приобретать изделия разной высоты, а чехлы должны быть съёмными, чтобы можно было их регулярно чистить.
Ещё одним важным параметром является материал изготовления. Наполнитель может быть разным - натуральным и синтетическим. В первом случае - это пух птицы, перья или гречневая лузга, а во втором - пена с памятью формы, анатомическая пена и латекс. Одни более мягкие, но вторые имеют преимущество, выражающееся в более качественном поддержании головы и шеи.
Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 21:17