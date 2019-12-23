Эксперты рассказали, как правильно выбрать подушку





По словам специалистов, чтобы выбрать правильный спальный аксессуар, необходимо в первую очередь определить, в какой позе человек спит большую часть ночи. Если на спине, то ему нужна классическая подушка. Имеющие привычку отдыхать на боку должны приобрести изделие с валиками. Подобрав их правильный размер, ориентируясь на ширину плеча, можно выбрать подходящие параметры, не утомляющие шею и плечи. Важна и жёсткость, которую также определяют, основываясь на позе сна. Отдыхающие на боку должны выбирать жёсткую подушку, на спине - среднюю, а на животе - мягкую. Кроме того, следует учитывать, для мужчины и женщины нужно приобретать изделия разной высоты, а чехлы должны быть съёмными, чтобы можно было их регулярно чистить.Ещё одним важным параметром является материал изготовления. Наполнитель может быть разным - натуральным и синтетическим. В первом случае - это пух птицы, перья или гречневая лузга, а во втором - пена с памятью формы, анатомическая пена и латекс. Одни более мягкие, но вторые имеют преимущество, выражающееся в более качественном поддержании головы и шеи.