Ведущий "Дом-2" Влад Кадони предложил Ольге Орловой замужество

О служебном романе двух звезд Ольги Орловой и Влада Кадони слухи ходят достаточно давно. То Ольга размещает посты в Сети, где говорит, что соскучилась по Владу, то Кадони из всех претенденток соглашается поцеловаться только с Орловой. В итоге зрители отметили, что они оба "не ровно дышат" по отношению друг к другу.Однако, когда Влад Кадони подошел к Ольге Орловой и предложил ей выйти за него замуж, она умело выкрутилась. Орлова сказала, что в ближайшее время замуж не собирается. После такого зрители остались в недоумении, и одни отметили, ведущие, скорее всего, просто скрывают свой роман, а другие сказали, возможно, они поддерживают друг друга в статусе одиночек. Пользователи социальных сетей не сомневаются, что Влад Кадони любит Ольгу Орлову. В любом случае интригу знаменитостям получилось сохранить.