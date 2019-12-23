Юлия Такшина посетила спектакль вместе с двумя сыновьями от Григория Антипенко





Столичный новогодний арт-проект «Кибер-мышка спасает Новый год» от Музея Восстания Машин привлек внимание Анастасии Меськовой, Глафиры Тархановой и Юлии Такшиной. Хотя все знаменитости пришли со своими детьми, особенную заинтересованность у публики вызывало присутствие сыновей бывшей супруги Григория Антипенко, которые впервые предстали перед камерами. Такшина отметила, её наследникам чрезвычайно понравилось выступление, поскольку некоторые экспонаты музея были «бесценными для любителей трансформеров».Музей Восстания машин посвящен художественному видению робототехники будущего, которое представлено многочисленными скульптурами, тесла-шоу и боями роботов. Кроме того, в арт-пространстве можно найти зону аквагрима, аттракциона виртуальной реальности, «инстабудку», сувенирный магазин и автомат с памятными монетами.Юлия Такшина только недавно вернулась с театральных гастролей с США, о чем сообщила в своих профилях соцсетей. Однако это не помешало звезде вывести в свет своих повзрослевших сыновей.