Звезда "Дом-2" Ольга Жарикова с мужем подрабатывают на новогодних корпоративах

В этот Новый год Ольга Жарикова вместе со своим супругом Виктором Соловьевым решили не сидеть без дела, а подзаработать. Они приобрели новогодние костюмы и намерены за определенную плату развлекать ребятишек. Объявление о своих услугах Ольга даже разместила в личном аккаунте Instagram. Всем, кто хочет незабываемый праздник, девушка предложила обращаться в direct. Она отметила, стоимость услуги стартует от 500 рублей и зависит от времени заказа. Скорее всего, работать пара решила исключительно с детьми, так как о взрослых в этом объявлении речи не идет.Теперь все удивляются, как это у пары получилось сохранить брак, ведь совсем недавно Ольга Жарикова заявляла, что не собирается жить с тираном. Она рассказывала, что молодой человек злоупотребляет алкоголем, а, ко всему прочему, поднимает на нее руку.Тем не менее, Жарикова вернулась к супругу, видимо, простив ему все его выходки.