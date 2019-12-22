Звезда "Дом-2" Анастасия Стецевят отказалась от дружбы с Яной Захаровой





Девушки доказали телезрителям тот факт, что дружба между ними на проекте "Дом-2" может возникнуть, только если есть взаимный интерес. Так, Анастасия Стецевят приняла решение отказаться от дружбы с Яной Захаровой.Теперь Анастасия Стецевят решила, что Яна Захарова очень много раз ее обманывала, и именно поэтому ей гораздо проще дружить, например, с Катей Скалон. Большинство уже отметили тот факт, что Анастасия Стецевят уже не первый раз меняет подобным образом себе подруг.Ранее девушка достаточно хорошо общалась с Анастасией Голд, но все закончилось тем, что Голд устроила истерику прямо на Поляне и сказала, что дружбу ее предали. Какое-то время ей было выгодно общение с Яной Захаровой, но сейчас девушкам нравится один и тот же молодой человек, а именно новый участник Виталий. На этой почве девушки и разругались окончательно. Тем более, что Анастасия Стецевят известна своим склочным характером, ведь она и раньше часто не ладила с другими участниками шоу.Ко всему, и Катя Скалон постоянно подливает масло в огонь и рассказывает о поведении Яны по отношению к новому участнику Виталику.