Марина Бурцева вспомнила, как из-за Татьяны Веденеевой ей не позволили надеть блестящее платье.
Андрей Малахов посвятил последний релиз передачи «Привет, Андрей!» артистам новогодних «Огоньков». Совместно с актерами он вспомнил, как трансформировалась данная передач с годами и кого она сделала известными. Во время эфира Марина Бурцева призналась, как из-за Татьяны Веденеевой ей не позволили надеть блестящее платье.
Зрители увидели редкие кадры, на которых зафиксирована молодая Татьяна Веденеева. Почти все ахнули от восхищения, увидев ее золотое платье. «И вправду, изящное. А где оно в настоящее время? Я в целом смотрю эту передачу и удивляюсь, какие все прекрасные. Я припоминаю, как из занавесей наряды шили. Это наверняка какая-то занавеска», — сообщила актриса. На передаче припомнили, как ранее актеры выпрашивали одеть «капронку» на камеру либо растереть ее вазелином. Согласно словам телеведущих, это помогало утаить недостатки во внешнем виде.
"Была такая ситуация. художник-модельер Зайцев, когда он еще не владел собственным домом моды, трудился в общесоюзном здании моделей, а мне необходимо было платье ради «Огонька». Он заявил, что в торговом центре появилась японская ткань, и ее нужно приобрести, пообещав пошить с нее наряд. Данный синтетический японский материал обходился 16 руб. за метр, если заработная плата была в среднем 70. Он сшил сказочное платье. Я выглядела, как Золушка", — припомнила Веденеева.
После в студию Малахов пригласил ее старую подругу знаменитую ведущую Марину Бурцеву. Она проживала в Израиле, но затем переехала в Америку, однако прибыла в Российскую Федерацию для участия в передаче. «Ой, блондинка», — отозвалась Веденеева. Бурцева созналась, что была школьницей, когда ее пригласили в «Огонек». У ее не имелось одежды, поэтому она направилась за поддержкой в дикторский отдел.
«Я отправилась в Деревлево. Раздобыла этот наряд, связалась с редактором и заявляю: «Вы представляете, я нашла открытое с блестками платье». А мне отвечают: «Нет, вовсе нет. Это Веденеева будет в нем», — рассказала знаменитость.
Зрители увидели редкие кадры, на которых зафиксирована молодая Татьяна Веденеева. Почти все ахнули от восхищения, увидев ее золотое платье. «И вправду, изящное. А где оно в настоящее время? Я в целом смотрю эту передачу и удивляюсь, какие все прекрасные. Я припоминаю, как из занавесей наряды шили. Это наверняка какая-то занавеска», — сообщила актриса. На передаче припомнили, как ранее актеры выпрашивали одеть «капронку» на камеру либо растереть ее вазелином. Согласно словам телеведущих, это помогало утаить недостатки во внешнем виде.
"Была такая ситуация. художник-модельер Зайцев, когда он еще не владел собственным домом моды, трудился в общесоюзном здании моделей, а мне необходимо было платье ради «Огонька». Он заявил, что в торговом центре появилась японская ткань, и ее нужно приобрести, пообещав пошить с нее наряд. Данный синтетический японский материал обходился 16 руб. за метр, если заработная плата была в среднем 70. Он сшил сказочное платье. Я выглядела, как Золушка", — припомнила Веденеева.
После в студию Малахов пригласил ее старую подругу знаменитую ведущую Марину Бурцеву. Она проживала в Израиле, но затем переехала в Америку, однако прибыла в Российскую Федерацию для участия в передаче. «Ой, блондинка», — отозвалась Веденеева. Бурцева созналась, что была школьницей, когда ее пригласили в «Огонек». У ее не имелось одежды, поэтому она направилась за поддержкой в дикторский отдел.
«Я отправилась в Деревлево. Раздобыла этот наряд, связалась с редактором и заявляю: «Вы представляете, я нашла открытое с блестками платье». А мне отвечают: «Нет, вовсе нет. Это Веденеева будет в нем», — рассказала знаменитость.