Марина Бурцева вспомнила, как из-за Татьяны Веденеевой ей не позволили надеть блестящее платье.





Зрители увидели редкие кадры, на которых зафиксирована молодая Татьяна Веденеева. Почти все ахнули от восхищения, увидев ее золотое платье. «И вправду, изящное. А где оно в настоящее время? Я в целом смотрю эту передачу и удивляюсь, какие все прекрасные. Я припоминаю, как из занавесей наряды шили. Это наверняка какая-то занавеска», — сообщила актриса. На передаче припомнили, как ранее актеры выпрашивали одеть «капронку» на камеру либо растереть ее вазелином. Согласно словам телеведущих, это помогало утаить недостатки во внешнем виде."Была такая ситуация. художник-модельер Зайцев, когда он еще не владел собственным домом моды, трудился в общесоюзном здании моделей, а мне необходимо было платье ради «Огонька». Он заявил, что в торговом центре появилась японская ткань, и ее нужно приобрести, пообещав пошить с нее наряд. Данный синтетический японский материал обходился 16 руб. за метр, если заработная плата была в среднем 70. Он сшил сказочное платье. Я выглядела, как Золушка", — припомнила Веденеева.После в студию Малахов пригласил ее старую подругу знаменитую ведущую Марину Бурцеву. Она проживала в Израиле, но затем переехала в Америку, однако прибыла в Российскую Федерацию для участия в передаче. «Ой, блондинка», — отозвалась Веденеева. Бурцева созналась, что была школьницей, когда ее пригласили в «Огонек». У ее не имелось одежды, поэтому она направилась за поддержкой в дикторский отдел.«Я отправилась в Деревлево. Раздобыла этот наряд, связалась с редактором и заявляю: «Вы представляете, я нашла открытое с блестками платье». А мне отвечают: «Нет, вовсе нет. Это Веденеева будет в нем», — рассказала знаменитость.