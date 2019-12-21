В Париже "желтые жилеты" провели акцию протеста в день рождения Эмманюэля Макрона





Протестующие взяли маски с изображением Макрона. В 16:00 по местному времени было объявлено о готовности провести встречу поблизости от Лувра. Спустя несколько минут с момента начала акции жандармы и сотрудники безопасности музея подошли к участникам протеста. Песни людей, собравшихся на акцию, звучали порядка 20 минут. После этого сотрудники правоохранительных органов оцепили место событий.Протесты «желтых жилетов» во Франции стартовали 17 ноября прошлого года. Высказывалось требование не увеличивать налог на топливо и стоимость бензина. Уже после был добавлен широкий список иных требований.