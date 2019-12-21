КНР выразила протест США из-за пункта о Тайване в оборонном бюджете





Подчеркивается, что документ содержит «негативные пункты», оцениваемые КНР как вмешательство в суверенитет Гонконга, Тайваня, а также Синьцзяна. В соответствии со словами Вэньцзэ, бюджет не соблюдает принципы государственности и не согласуется с 3-мя коммюнике США и Китая.Политик призвал американскую стороны отказаться от принципов мышления, характерных для периода «холодной войны». В КНР выразили протест и подчеркнули собственное недовольство пунктом о Тайване. Параллельно США намеревается противодействовать реализации российских проектов Турецкого и Северного-2 газовых потоков. Запланированы разного рода санкции.