КНР выразила протест США из-за пункта о Тайване в оборонном бюджете
КНР выразила протест после появления в оборонных статьях бюджета США пункта о Тайване. Представитель китайской стороны Ю Вэньцзэ сообщил, что при реализации этой части основного финансового документа американцев, отношения стран значительно испортятся, а само положение в регионе будет дестабилизировано.
Подчеркивается, что документ содержит «негативные пункты», оцениваемые КНР как вмешательство в суверенитет Гонконга, Тайваня, а также Синьцзяна. В соответствии со словами Вэньцзэ, бюджет не соблюдает принципы государственности и не согласуется с 3-мя коммюнике США и Китая.
Политик призвал американскую стороны отказаться от принципов мышления, характерных для периода «холодной войны». В КНР выразили протест и подчеркнули собственное недовольство пунктом о Тайване. Параллельно США намеревается противодействовать реализации российских проектов Турецкого и Северного-2 газовых потоков. Запланированы разного рода санкции.
Подчеркивается, что документ содержит «негативные пункты», оцениваемые КНР как вмешательство в суверенитет Гонконга, Тайваня, а также Синьцзяна. В соответствии со словами Вэньцзэ, бюджет не соблюдает принципы государственности и не согласуется с 3-мя коммюнике США и Китая.
Политик призвал американскую стороны отказаться от принципов мышления, характерных для периода «холодной войны». В КНР выразили протест и подчеркнули собственное недовольство пунктом о Тайване. Параллельно США намеревается противодействовать реализации российских проектов Турецкого и Северного-2 газовых потоков. Запланированы разного рода санкции.
Политика
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 23:30