Специалисты рассказали, чем лучше закусывать шампанское





Так, по утверждению специалистов, к шампанскому совсем не подходят жирные блюда, вроде свиной рульки, которую немцы любят есть с пивом, не годятся в качестве закуски к этому напитку и шпроты. К сухим и кислым игристым винам не подойдут некоторые фрукты, в которых тоже есть кислинка: грейпфрут, киви и прочие. Не сочетаются с шампанским любые тяжелые блюда или салаты с майонезом. Также к этому напитку нельзя подавать то, что принято готовить к водке: холодец, селедка и прочее.Классически, отмечают эксперты, шампанское сочетается с черной икрой. Кроме того, сладкие вина прекрасно гармонирует с креветкой и даже с таким неожиданным продуктом, как вобла. А вот шоколад или сыр для шампанского – не самая лучшая закуска. «Сыры с белыми игристыми винами и шампанским не сочетаются. Не подходят и сладкие продукты – вместе со сладким вином получается слишком приторный вкус», - отмечают специалисты.