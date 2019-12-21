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Первый канал на Новый год покажет свежий хит Сергея Шнурова и эффектные дуэты

На Новый год Первый канал покажет зрителям неожиданные исполнения песен дуэтом, новую песню Сергея Шнурова, а также «космические танцы» Ёлки. Среди новых артистов на ежегодном шоу заметно выделится Димаш Кудайберген.
Первый канал на Новый год покажет свежий хит Сергея Шнурова и эффектные дуэты

В Казахстане у певца имеется достаточно большая известность благодаря участию в финале проекта Singer. При этом в РФ о нём мало кто знает. Пока не известно, станет ли исполнять свои хиты для Новогоднего огонька Алла Пугачева, однако о привлечении к шоу Ротару, Киркорова, Лорак, Билана, Лободы, Валерии и других знаменитостей российской эстрады уже заявлено.

Для проведения съёмок Первый канал воспользовался самыми лучшими локациями Москвы. При этом специально для Ёлки создали макет космической станции, на фоне которой члены её балета покажут хореографический номер. Ожидается неожиданное выступление дуэтом Сергея Полунина и Витаса. Роль ведущего праздничного концерта будет передаваться по эстафете среди многих знаменитых телезвезд.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 23:15

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