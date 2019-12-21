Регина Дубовицкая раскрыла секрет кефирной диеты для ухода 5 кг за 10 дней





Регина Дубовицкая периодически набирает лишний вес, поэтому вынуждена ограничивать рацион. Кефирную диету она применяла многократно и эффект радовал телеведущую. Ради стройной фигуры Дубовицкая предлагает 10 дней отказываться от жирной еды, кондитерских изделий и прочей высококалорийной пищи, а затем взвеситься. Во время ограничения рациона журналистка рекомендует утром съедать пару кусков хлеба, сушёные абрикосы и 200 мл кисломолочного продукта. Днём можно употреблять кефир в неограниченных количествах, а на ужин стоит принимать фрукты. Такого режима достаточно придерживаться 10 суток, чтобы избавиться от 5 кг.Секрет кефирной диеты Регина Дубовицкая узнала от юмористки Елены Степаненко. Экс-жене Евгения Петросяна удалось похудеть с помощью кисломолочного продукта, хотя в прошлом она выделялась пышной фигурой среди прочих артисток.