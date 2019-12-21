Жена Стаса Михайлова Инна опубликовала фото с сыном от экс-мужа Андрея Канчельскиса

Инна Михайлова поздравила своего взрослого сына с днём рождения, заметив, что наибольшей радостью для матери является счастливый ребёнок, и выразила желание видеть его таким всегда. «Я тебя очень люблю и скучаю!» ― добавила супруга эстрадного певца Стаса Михайлова под соответствующим фото в Instagram.Подписчики Инны Михайловой присоединились к поздравлению и отметили внешнюю схожесть мамы с сыном, а также красоту 26-летнего Андрея Канчельскиса. «Таким сыном можно только гордиться! Пусть так будет всегда!», «Как на тебя похож», «Какой красавец!», «Очень на вас похож, но только как брат», ― пишут фолловеры.С футболистом Андреем Канчельскисом Инна Михайловна прожила в браке пятнадцать лет. За время совместной жизни у них также родилась дочь Ева, которой в 2019 году исполнилось 20 лет.