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Жена Стаса Михайлова Инна опубликовала фото с сыном от экс-мужа Андрея Канчельскиса

Жена российского эстрадного певца Стаса Михайлова Инна опубликовала на личной странице в Instagram фото с сыном от бывшего мужа - футболиста Андрея Канчельскиса. 21 декабря наследник знаменитости отметил своё 26-летие.
Жена Стаса Михайлова Инна опубликовала фото с сыном от экс-мужа Андрея Канчельскиса

Инна Михайлова поздравила своего взрослого сына с днём рождения, заметив, что наибольшей радостью для матери является счастливый ребёнок, и выразила желание видеть его таким всегда. «Я тебя очень люблю и скучаю!» ― добавила супруга эстрадного певца Стаса Михайлова под соответствующим фото в Instagram.

Подписчики Инны Михайловой присоединились к поздравлению и отметили внешнюю схожесть мамы с сыном, а также красоту 26-летнего Андрея Канчельскиса. «Таким сыном можно только гордиться! Пусть так будет всегда!», «Как на тебя похож», «Какой красавец!», «Очень на вас похож, но только как брат», ― пишут фолловеры.

С футболистом Андреем Канчельскисом Инна Михайловна прожила в браке пятнадцать лет. За время совместной жизни у них также родилась дочь Ева, которой в 2019 году исполнилось 20 лет.

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Добавил: Сеник Анна Сегодня, 22:45

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