Никакого спорта и усиленного питания: развенчаны главные мифы о восстановлении после родов





Так, одним из самых распространенных мифов о послеродовом периоде является утверждение о том, что при грудном вскармливании нужно усиленно питаться. Это не так, поскольку калории для насыщения грудного молока извлекаются из резервов организма, поэтому, если женщина худеет не более чем на 1 килограмм в неделю – все идет хорошо. Если же вес теряется быстрее, следует контролировать питание и действительно употреблять чуть больше витаминов, а также обратить внимание на правильность подбора продуктов. Но иногда вес при грудном вскармливании может даже набираться – в этом случае придется ограничить себя в еде.Также утверждается, что сразу после родов нельзя вернуться к тренировкам и занятиям спортом. Это тоже не совсем верное утверждение, поскольку все зависит от мелочей. К примеру, упражнениями Кегеля или разработкой мышц живота можно заняться сразу, а вот возвращать более серьезные нагрузки следует постепенно.А вот из числа правдивых утверждений специалисты отмечают похудение после родов. Женщины действительно теряют после родов примерно 5-8 килограммов веса, поскольку организм избавляется от плода, околоплодных вод и плаценты. Спустя неделю происходит «сброс» еще пары килограммов, а все остальное уходит в процессе грудного вскармливания. Правда и то, что большинство женщин столкнутся с выпадением волос. Подобное считается нормой. Также верно и утверждение, что после родов заметно ухудшается состояние кожи.