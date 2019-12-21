Эксперт рекомендовал чаще заниматься сексом с 22 декабря для зачатия ребёнка





Специалист отмечает, уже в воскресенье день станет понемногу удлиняться, ввиду чего люди смогут получать большее количество солнечного света. При этом низкие температуры не вредят сперматозоидам, поэтому шанс успешно зачать ребёнка становится куда выше., - отмечает Итало Фарнетани.По словам педиатра, в период между зимним солнцестоянием и июнем новорожденные появляются с ростом на несколько миллиметров больше. Это имеет отношение к разной восприимчивости плода к свету. В январе увеличивается вероятность первых менструаций у девочек. Как правило, это случается в возрасте порядка 12 лет и во многом зависит от интенсивности дневного освещения.