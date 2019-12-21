Эксперт рекомендовал чаще заниматься сексом с 22 декабря для зачатия ребёнка
Эксперт из Университета Мальты посоветовал чаще заниматься сексом после 22 декабря, чтобы повысить шанс на зачатие ребёнка. Педиатр Итало Фарнетани отметил, в день зимнего солнцестояния и следующее за ним время организм женщины переживает стимул гормональных процессов.
Специалист отмечает, уже в воскресенье день станет понемногу удлиняться, ввиду чего люди смогут получать большее количество солнечного света. При этом низкие температуры не вредят сперматозоидам, поэтому шанс успешно зачать ребёнка становится куда выше.
«Стимуляция появляется при увеличении продолжительности светлой части суток. Эффект настолько высок, что сентябрь и октябрь являются месяцами с самой большой частотой рождаемости. Данный факт регистрируется на постоянной основе с 2002-го. Повышение случаев зачатия ребёнка в декабре-январе более сильно выражено в южных государствах из-за высокой интенсивности солнечного света», - отмечает Итало Фарнетани.
По словам педиатра, в период между зимним солнцестоянием и июнем новорожденные появляются с ростом на несколько миллиметров больше. Это имеет отношение к разной восприимчивости плода к свету. В январе увеличивается вероятность первых менструаций у девочек. Как правило, это случается в возрасте порядка 12 лет и во многом зависит от интенсивности дневного освещения.
Специалист отмечает, уже в воскресенье день станет понемногу удлиняться, ввиду чего люди смогут получать большее количество солнечного света. При этом низкие температуры не вредят сперматозоидам, поэтому шанс успешно зачать ребёнка становится куда выше.
«Стимуляция появляется при увеличении продолжительности светлой части суток. Эффект настолько высок, что сентябрь и октябрь являются месяцами с самой большой частотой рождаемости. Данный факт регистрируется на постоянной основе с 2002-го. Повышение случаев зачатия ребёнка в декабре-январе более сильно выражено в южных государствах из-за высокой интенсивности солнечного света», - отмечает Итало Фарнетани.
По словам педиатра, в период между зимним солнцестоянием и июнем новорожденные появляются с ростом на несколько миллиметров больше. Это имеет отношение к разной восприимчивости плода к свету. В январе увеличивается вероятность первых менструаций у девочек. Как правило, это случается в возрасте порядка 12 лет и во многом зависит от интенсивности дневного освещения.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 23:00