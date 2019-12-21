Ученые создали радужный шоколад без искусственных красителей





Хеннинга Галински, Этьен Джеффруа, Патрик Рюс трудились над шоколадом на обыкновенной кухне. Сотрудники обменивались навыками, привлекали к процедуре готовки прочих экспертов и в результате изобрели исключительную методику тиснения, создающую эффект «хамелеона». Освещение, проникая на плоскость сладости, преломляется и рассеивается, следовательно виден ряд различных цветов.Эксперты ведут диалог со всемирными изготовителями шоколада. Скоро коллектив откроет фирму по производству уникального шоколада, который понравится любителям сладкого.Тем временем дискуссии об ущербе и полезности шоколада никак не утихают. К примеру, на днях специалисты перечислили преимущества оригинального продукта.