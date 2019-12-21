Ученые создали радужный шоколад без искусственных красителей
Швейцарские ученые из Цюриха изобрели сверкающий разноцветный шоколад, минуя искусственные красители. Патент на методику особого тиснения уже одобрен.
Хеннинга Галински, Этьен Джеффруа, Патрик Рюс трудились над шоколадом на обыкновенной кухне. Сотрудники обменивались навыками, привлекали к процедуре готовки прочих экспертов и в результате изобрели исключительную методику тиснения, создающую эффект «хамелеона». Освещение, проникая на плоскость сладости, преломляется и рассеивается, следовательно виден ряд различных цветов.
Эксперты ведут диалог со всемирными изготовителями шоколада. Скоро коллектив откроет фирму по производству уникального шоколада, который понравится любителям сладкого.
Тем временем дискуссии об ущербе и полезности шоколада никак не утихают. К примеру, на днях специалисты перечислили преимущества оригинального продукта.
Хеннинга Галински, Этьен Джеффруа, Патрик Рюс трудились над шоколадом на обыкновенной кухне. Сотрудники обменивались навыками, привлекали к процедуре готовки прочих экспертов и в результате изобрели исключительную методику тиснения, создающую эффект «хамелеона». Освещение, проникая на плоскость сладости, преломляется и рассеивается, следовательно виден ряд различных цветов.
Эксперты ведут диалог со всемирными изготовителями шоколада. Скоро коллектив откроет фирму по производству уникального шоколада, который понравится любителям сладкого.
Тем временем дискуссии об ущербе и полезности шоколада никак не утихают. К примеру, на днях специалисты перечислили преимущества оригинального продукта.
Технологии / Наука
Добавил: Тиховский Владислав Сегодня, 16:41