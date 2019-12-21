Сергей Захарьяш приревновал Алесю Семеренко к новому участнику "Дом-2"





Всего пару дней назад на телестройке появился новый герой по имени Виталий Еворовский. Он сказал, что хотел бы построить отношения с одной из ярких внешне участниц проекта "Дом-2" Алесей Семеренко. По словам Виталия, с этой девушкой он знаком на протяжении семи лет, и поэтому точно знает, что ей необходимо.Подобное поведение нового участника не пришлось по душе Сергею Захарьяшу. И хотя Алеся и Сергей утверждают, что между ними исключительно дружба, но живут они пока на острове вместе.Так, Сергей Захарьяш отметил, в момент появления Виталика на острове он приревновал Алесю к нему. Помимо этого, топовый участник шоу уверен, Виталий Еворовский может оказаться не таким хорошим, как всем кажется сейчас. Как утверждает Захарьяш, во-первых он очень скрытный, а во-вторых самовлюбленный. Сам Сергей Захарьяш с таким бы парнем не дружил, и крутых мужских качеств он в нем не видит.