Пьяная жительница Красноярска до смерти забила годовалую дочь





Как заявили в ГСУ СКР Красноярского края и Хакасии, 25-летней женщине, распивавшей алкогольные напитки, не понравилось, что ее малышка стала плакать. Мать была крайне недовольна капризами ребенка и ударила его по голове несколько раз. Девочка притихла, и женщина подумала, что та уснула. Однако на утро 20 декабря подозреваемая обнаружила ее мертвой.При проведении экспертизы на теле годовалой малышки обнаружили следы насилия. Следствие склоняется к тому, что смерть ребенка наступила из-за ударов матери, однако окончательные выводы правоохранители сделают по завершению расследования. На данный момент жительницу Красноярска задержали, а органам опеки дадут оценку по исполнению ими профессиональных обязанностей.