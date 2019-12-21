Компания Volkswagen представит 34 новые модели в 2020 году





Крупномасштабное расширение модельного ряда затронет транспортные средства из различного сегмента. В частности, будут выпущены 12 кроссоверов и 8 электрокаров либо гибридных продуктов. Летом 2020-го компания Volkswagen намерена начать продажи ID.3, а после этого планирует коммерческое распространение электрокроссовера ID.NEXT.Для авторынков ЕС, США и КНР немецкое предприятие создало специальную модель ID.4. Названия всех новинок не были озвучены, однако, по имеющейся информации, к 2028-му Volkswagen готовится отправить на рынок 70 электрокаров. Помимо этого, планы компании включают повышение существующей эффективности производства до объёма 22 млн экземпляров в годовом выражении.