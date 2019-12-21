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Компания Volkswagen представит 34 новые модели в 2020 году

Немецкая автокомпания Volkswagen готовится к выпуску большого количества новинок. В 2020 году производитель намерен представить 34 модели, о чем рассказал Ральф Брандштеттер, занимающий позицию операционного директора бренда.

Крупномасштабное расширение модельного ряда затронет транспортные средства из различного сегмента. В частности, будут выпущены 12 кроссоверов и 8 электрокаров либо гибридных продуктов. Летом 2020-го компания Volkswagen намерена начать продажи ID.3, а после этого планирует коммерческое распространение электрокроссовера ID.NEXT.

Для авторынков ЕС, США и КНР немецкое предприятие создало специальную модель ID.4. Названия всех новинок не были озвучены, однако, по имеющейся информации, к 2028-му Volkswagen готовится отправить на рынок 70 электрокаров. Помимо этого, планы компании включают повышение существующей эффективности производства до объёма 22 млн экземпляров в годовом выражении.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:36

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