"Состояние "декабрь": Вера Брежнева не может вечером быстро успокоиться после концерта

Вера Брежнева показала подписчикам видео, на котором она танцует под свою песню "Пой и танцуй". Исполнительница одета в светлые джинсы и футболку, ее волосы собраны в хвост на затылке. В комментарии к опубликованному в Instagram посту возлюбленная Константина Меладзе написала, что у нее состояние "декабрь". Также Вера Брежнева отметила, сейчас у нее ежедневно проходят концерты, и она старается держать себя в тонусе. Исполнительница не может быстро успокоиться после выступлений, но если вечером потанцует перед зеркалом, то уже через 20 минут благополучно видит сны.В конце своей публикации Вера Брежнева пожелала фанатам веселой субботы. Подписчики с юмором отнеслись к посту знаменитости. Некоторые написали, что исполнительница буквально "заряжает" их позитивными эмоциями. Также фанаты назвали певицу "самым положительным артистом России". Меньше чем за час видео просмотрели почти 280 000 пользователей интернета.