Владимир Машков рассказал, считает ли себя «послом Голливуда»





У звезды поинтересовались, чтобы ему хотелось привнести в учебный процесс или на сцену по результатам визита в крупнейший мировой центр киноиндустрии. По словам Машкова, общемировой театральной школы не существует в принципе, более того, он отметил, в разных культурах совершенно разное представление о том, что такой «елочка зеленая». В то же самое время режиссер считает россиян носителями великой театральной культуры, однако «высшая точка существования любого актера, как американского, так и русского, это когда он находит в себе другого».Владимир Машков также подчеркнул, из голливудского опыта он бы хотел перенести в учебный процесс именно то, что могло бы быть полезным актерам. Например, речь может идти о владении музыкальными инструментами. При этом режиссер рассказал американским коллегам о том, что в актерской школе имени Олега Табакова сейчас даже ведут расширенные курсы фехтования, танцев и вокала.