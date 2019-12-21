Алена Хмельницкая решила похудеть к праздникам

В преддверии Нового года Хмельницкая разместила на личной странице в Instagram видеозапись, сделанную в спортзале. Короткий ролик показал затраченные ею усилия на сброс избыточного веса. В комментарии звезда подчеркнула, что сама удивлена своей решимостью. Всего пару месяцев назад она бы посмеялась над тем, кто расскажет ей о настолько насыщенном плане занятий. Хмельницкая призвала не зарекаться, а также отметила, что следует крайне строгой диете, посещает массаж и занятия йогой. Актриса добавила, она получает от происходящего удовольствие, а также приводит себя в форму.Возлюбленный Хмельницкой младше неё на 12 лет. При этом сама знаменитость выглядит весьма молодо, ввиду чего разница в возрасте не столь заметна. У спутника жизни Хмельницкой довольно близкие отношения с ее детьми.