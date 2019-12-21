Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк рассказала о своих страхах в сериале





Эмилия Кларк отмечает, после первой операции она оказалась в весьма непростой ситуации и не хотела рассказывать продюсерам о произошедшем. Артистка подчеркивает, ей потребовалось около трех недель для ответа на письма продюсеров, чтобы убедить их в том, что она в полном порядке и готова вернуться к работе. Когда у звезды спросили о причинах, по которым она скрыла эту информацию от создателей сериала, она призналась в «постоянной боязни», что ее могут уволить практически по любой причине.Стоит напомнить, весной этого года актриса в авторской статье для издания The New Yorker рассказала, что в феврале 2011 года она перенесла инсульт, за которым последовали три операции на мозге.