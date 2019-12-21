Сын певицы Валерии Арсений Шульгин: «Планирую купить дом, когда появятся наследники»





Сын певицы Валерии решил не идти по стопам звездной матери, а начал заниматься бизнесом. Недавно Арсений Шульгин перестал скрывать от фанатов свою возлюбленную по имени Лиана. Исполнительница хорошо общается с девушкой своего сына и поддерживает ее. Арсений Шульгин и Лиана стали участниками ДПТ на трассе Москва — Санкт-Петербург. Сын Валерии получил травму верхней губы, а его возлюбленная сломала руку. Поклонники начали беспокоиться за Арсения Шульгина и его девушку, задавая им множество вопросов. Сейчас пара уже вернулась к обычной жизни.Фанаты начали спрашивать, когда состоится свадьба у Арсения Шульгина и Лианы. На что парень просто ответил, для начала должен заработать достаточно денег, чтобы обеспечить себя и будущую семью. Также сын певицы Валерии отметил, он планирует кутить дом, когда у него появятся наследники, но пока еще не готов жить за городом.