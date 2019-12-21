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«Она меня убьет»: Стас Садальский отказался назвать причину госпитализации Людмилы Максаковой

Утром минувшей пятницы, 20 декабря, в прессе появились тревожные публикации о том, что Людмила Максакова госпитализирована. Отмечалось, что народная артистка оказалась в одной из клиник Москвы. Информацию об этом позднее прокомментировал актер Стас Садальский.
«Она меня убьет»: Стас Садальский отказался назвать причину госпитализации Людмилы Максаковой

К слову, изначально сообщалось, что Людмиле Васильевне якобы требуется срочная операция, однако позднее стало известно, что она лишь проходит медицинское обследование. Сама артистка не стала опровергать или подтверждать все эти тревожные сообщения. Однако ее друг, актер Стас Садальский, все же решил приоткрыть завесу тайны по поводу происходящего. Как пишет «Московский комсомолец», в ответ на вопрос журналистов о том, как чувствует себя Людмила Максакова, актер рассмеялся. «У нее падучесть на газеты. Очень не любит, когда ее упоминают или просят что-то прокомментировать. А вот о здоровье ничего не могу рассказать, потому что она меня тогда убьет», - подчеркнул артист.

Впрочем, судя по настроению Садальского, слухи о проблемах со здоровьем артистки заметно преувеличены. Людмила Васильевна, несмотря на то, что в сентябре этого года отметила 79-летие, до сих пор продолжает служить в московском театре Вахтангова.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:30

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