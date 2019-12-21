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Владимир Машков уменьшил частоту съёмок в кино из-за боязни инфаркта

Актёр Владимир Машков объяснил причину уменьшения своих съёмок в кино. Худрук театра им. Табакова подчеркнул, что сейчас не имеет достаточно времени для плотного сотрудничества с этой сферой, поскольку на основной работе остаётся большое количество дел, а также он опасается инфаркта.

При этом Машков отметил, что не прощается с кино. Относительно недавно у него появился выходной, во время которого он поучаствовал в съёмках ленты Сергея Урсуляка, основанной на рассказах Жванецкого. Фактически появление актера было лишь эпизодическим. По словам Владимира Машкова, Олег Табаков являлся уникумом, поскольку мог работать одновременно в театре и кино.

«Чтобы выдержать такую нагрузку, тянуть сколько возов, нужно много сил. Табаков уже в 29 лет перенёс инфаркт. Я в начале своего пути. Не хочется инфаркта», — сообщил Машков.

Актёр уверен, основные события в его творческой жизни остаются впереди. По словам Машкова, актёры представляют собой чемодан с неприятностями. Боли и беды из реальной жизни впоследствии должны быть реализованы на сцене.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:23

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