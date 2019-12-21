Владимир Машков уменьшил частоту съёмок в кино из-за боязни инфаркта

При этом Машков отметил, что не прощается с кино. Относительно недавно у него появился выходной, во время которого он поучаствовал в съёмках ленты Сергея Урсуляка, основанной на рассказах Жванецкого. Фактически появление актера было лишь эпизодическим. По словам Владимира Машкова, Олег Табаков являлся уникумом, поскольку мог работать одновременно в театре и кино., — сообщил Машков.Актёр уверен, основные события в его творческой жизни остаются впереди. По словам Машкова, актёры представляют собой чемодан с неприятностями. Боли и беды из реальной жизни впоследствии должны быть реализованы на сцене.