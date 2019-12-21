Исполнитель роли Ванюшки в «Судьбе человека» Павел Полунин относился к Сергею Бондарчуку как к отцу





В фильме «Судьба человека» рассказывается о том, как главный герой Андрей Соколов, которого сыграл Сергей Бондарчук, во время войны потерял свою семью. Когда он возвращался домой, то познакомился с мальчиком-сиротой по имени Ванечка. В конце картины Андрей Соколов заявляет ребенку, что является его отцом.Недавно Павел Полунин, сыгравший Ванюшку, принял участие в программе «Судьба человека». В беседе с телеведущим он признался, во время съемок Сергей Бондарчук действительно являлся для него практически отцом. Финальную сцену в фильме он готовил несколько месяцев. Также исполнитель роли Ванюшки отметил, эмоции, которые возникли в кадре, просто так не появляются. Весь съемочный процесс Сергей Бондарчук был рядом с Павлом Полунин и всячески ему помогал, а также выстраивал эмоциональную связь с ребенком, что в итоге и передало необходимые эмоции зрителям.