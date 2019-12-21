«Дружно посмеялись над сплетнями»: Певица Глюк’oZa опровергла слухи о кризисе в семье





«Этот момент сплетен и слухов мы уже прошли», отметила артистка. Глюк’oZa не понимает, на основе каких событий люди придумывают такую информацию об ее семье и выдвигают подобные предположения. Знаменитость заявила, что счастлива со своим мужем, и они не собираются разводиться.Кризис в ее семье, по словам певицы, не больше, чем сплетни. Супруги очень редко ссорятся, стараясь не втягивать в возникающие конфликты детей 12-летнюю Лидию и 8-летнюю Веру. На вопросы журналистов о реакции ее родственников на слухи о разладе Глюк’oZa ответила, что они все вместе над ними посмеялись.