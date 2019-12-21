Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко сравнила работу в театре и кино
Актриса Татьяна Кравченко рассказал о разнице между работой в театре и кино. Звезда сериала «Сваты» сообщила, она за время съёмок смогла получить достаточно интересный опыт, который важен для каждого артиста.
Кравченко считает, не стоит верить людям, которые желают убедить других в отсутствии у них тяги к славе и работе исключительно ради искусства. Актриса подчеркнула наличие такого рода амбиций у всех молодых людей.
«Честно говоря, театр всегда будет для меня на первой позиции. Я могу сыграть одну и ту же роль неоднократно, поскольку совершенно одинаковых спектаклей просто нет. Жизнь на сцене неповторима и очень открыта. С другой стороны, кинематограф позволяет хорошо показать даже очень бесталанного актёра. Подобное легко обеспечат монтаж и операторская работа», - уверена Кравченко.
Актриса коснулась темы после появления публичного заявления Галины Волчек, худрука «Современника». Она осудила актёров, готовых оставить театр ради участия в съёмках кино.
Кравченко считает, не стоит верить людям, которые желают убедить других в отсутствии у них тяги к славе и работе исключительно ради искусства. Актриса подчеркнула наличие такого рода амбиций у всех молодых людей.
«Честно говоря, театр всегда будет для меня на первой позиции. Я могу сыграть одну и ту же роль неоднократно, поскольку совершенно одинаковых спектаклей просто нет. Жизнь на сцене неповторима и очень открыта. С другой стороны, кинематограф позволяет хорошо показать даже очень бесталанного актёра. Подобное легко обеспечат монтаж и операторская работа», - уверена Кравченко.
Актриса коснулась темы после появления публичного заявления Галины Волчек, худрука «Современника». Она осудила актёров, готовых оставить театр ради участия в съёмках кино.