Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко сравнила работу в театре и кино

Кравченко считает, не стоит верить людям, которые желают убедить других в отсутствии у них тяги к славе и работе исключительно ради искусства. Актриса подчеркнула наличие такого рода амбиций у всех молодых людей., - уверена Кравченко.Актриса коснулась темы после появления публичного заявления Галины Волчек, худрука «Современника». Она осудила актёров, готовых оставить театр ради участия в съёмках кино.