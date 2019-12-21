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В Steam стартовала главная новогодняя распродажа

В популярном игровом сервисе Steam стартовала главная новогодняя распродажа игр. Впрочем, в отличие от конкурентов из Epic Games, студия Valve в рамках своей акции ограничилась заметно более скромными скидочными купонами, однако некоторые тайтлы доступны по очень привлекательной цене.
В Steam стартовала главная новогодняя распродажа

Продлится данная акция до 1 января. А более низкий размер дисконта магазин компенсирует тем, что под действие акции попали сразу тысячи игр, в том числе серии игр из целых франшиз. Сообщается, что в течение всей новогодней распродажи пользователям будут присылать праздничные талоны – 15 талонов за каждые потраченные в магазине 10 рублей. За них пользователи смогут приобретать разнообразные украшения и декоративные подарки, вроде иконок профиля, стикеров для общения в чате, смайликов и прочего. А за 5000 талонов участники акции могут обзавестись зимним купоном, который позволит сделать следующую покупку с дисконтом в 350 рублей.

Кроме того, до 31 декабря любителям игр предлагает принимать участие в голосовании в рамках премии Steam Awards – за это компания также подготовила уникальные праздничные подарки. А вот список игр, доступных в рамках распродажи по акции можно изучить на официальном сайте сервиса.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:52

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