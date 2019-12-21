Родных Лидии Федосеевой-Шукшиной обвиняют в определении артистки в дом престарелых





Родные 81-летней Лидии Николаевны обиделись и даже оскорбились подобными сообщениями. «Маме неделю тому назад действительно стало плохо. Но она находилась не в доме престарелых, а в собственной квартире. Из-за смены погоды обострилась астма, появилась сильная одышка, отеки, проблемы с сердцем», - приводит «Комсомолка» слова младшей дочери артистки Ольги Шукшиной. По словам наследницы, она сразу же отвезла родительницу к эндокринологу, который посоветовал немедленно ехать в клинику. «Подозревали тромбоз, но во время обследования никаких подобных проблем выявлено не было. Однако врачей насторожила работа сердца, поэтому они положили маму в реанимационное отделение. Но уже на следующий день врачи сообщили радостную весть о том, что никаких осложнений нет. Есть лишь возрастные проблемы. После этого ее перевели в терапию, назначив курс лечения», - добавила Ольга Шукшина.По словам дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной, ей и другим родственникам артистки очень обидно слушать о доме престарелых и другие обвинения в свой адрес.