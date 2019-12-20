Джереми Кларксон назвал три самых «унылых» автомобиля года





Как бы странно это ни звучало, но в число разочаровавших популярного ведущего моделей попал представитель баварской марки BMW, которую Кларксон чаще склонен хвалить. Речь о заряженной версии внедорожника BMW X5 xDrive 30d M Sport. «У меня сложилось такое впечатление, что электроника зависает и перезагружается каждые 2-3 минуты. А меню мультимедийной системы оказалось настолько сложным, что этот автомобиль явно нуждается в автопилоте, ведь водителю придется все время копаться в подразделах и вкладках. Эта машина оставляет впечатление очень не продуманной», - высказал свои впечатления журналист.Еще одним неожиданным разочарованием гота стал Audi TTS Roadster 2.0 quattro, которая была подвергнута критике за отсутствие оригинальности. «Она оказалась просто еще одной компактной и заряженной Audi – напоминает блондинок из вечерних телешоу: все мило, профессионально и красиво, но ничего резонансного или скандального они предложить не могут. А самая большая проблема данного родстера заключается в том, что он не может убедить меня прыгнуть за руль и мчаться по дороге», - отметил Кларксон.Не впечатлил Джереми Кларксона и японский спорткар Toyota GR Supra. «Новая Supra получила рядную шестерку от BMW мощностью в 340 л. с., оттуда же перекочевала автоматическая трансмиссия с передней панелью и большинством элементов управления. И это не плохо – это работает. Но она слишком обычная. Неплохая управляемость и динамика, но все это есть в Toyota GT86, которая стоит заметно дешевле, а еще есть BMW Z4 с более приятной внешностью», - поделился своими впечатлениями телеведущий.