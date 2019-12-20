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Джереми Кларксон назвал три самых «унылых» автомобиля года

Звезда легендарного телевизионного автомобильного шоу Top Gear – британский журналист и телеведущий Джереми Кларксон, с недавних пор снимает со своими коллегами новое шоу под названием Grand Tour. Подводя итоги сезона он назвал три самых «скучных и унылых» автомобиля из тех, с которыми ему довелось познакомиться в уходящем году.

Как бы странно это ни звучало, но в число разочаровавших популярного ведущего моделей попал представитель баварской марки BMW, которую Кларксон чаще склонен хвалить. Речь о заряженной версии внедорожника BMW X5 xDrive 30d M Sport. «У меня сложилось такое впечатление, что электроника зависает и перезагружается каждые 2-3 минуты. А меню мультимедийной системы оказалось настолько сложным, что этот автомобиль явно нуждается в автопилоте, ведь водителю придется все время копаться в подразделах и вкладках. Эта машина оставляет впечатление очень не продуманной», - высказал свои впечатления журналист.
Джереми Кларксон назвал три самых «унылых» автомобиля года

Еще одним неожиданным разочарованием гота стал Audi TTS Roadster 2.0 quattro, которая была подвергнута критике за отсутствие оригинальности. «Она оказалась просто еще одной компактной и заряженной Audi – напоминает блондинок из вечерних телешоу: все мило, профессионально и красиво, но ничего резонансного или скандального они предложить не могут. А самая большая проблема данного родстера заключается в том, что он не может убедить меня прыгнуть за руль и мчаться по дороге», - отметил Кларксон.

Не впечатлил Джереми Кларксона и японский спорткар Toyota GR Supra. «Новая Supra получила рядную шестерку от BMW мощностью в 340 л. с., оттуда же перекочевала автоматическая трансмиссия с передней панелью и большинством элементов управления. И это не плохо – это работает. Но она слишком обычная. Неплохая управляемость и динамика, но все это есть в Toyota GT86, которая стоит заметно дешевле, а еще есть BMW Z4 с более приятной внешностью», - поделился своими впечатлениями телеведущий.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:37

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