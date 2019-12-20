Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон посочувствовала Меган Маркл
Сара Фергюсон выразила сочувствие к Меган Маркл. Во время общения с журналистом журнала Vogue герцогиня Йоркская отметила, что пережила похожий опыт.
Фергюсон отметила, что Меган Маркл в настоящее время может испытывать достаточно тяжелые переживания. Герцогиня Йоркская сообщила, что сочувствует ей, поскольку считает супругу принца Гарри современной и потрясающей женщиной. Сара Фергюсон не видит ничего плохого в карьере актрисы, как и статусе знаменитости, приобретённом до замужества.
«Не хотела бы давать никаких советов Меган Маркл, поскольку слова зачастую вырывают из контекста. При этом сама многие годы пребывала на её месте, да и сейчас остаюсь в несколько схожем положении. От негатива убежать не получится, это тяжело и сильно утомляет. Мне очень жаль, что ей приходится терпеть всю ту боль, которую сама пережила в своё время», — резюмировала Фергюсон.
Фергюсон отметила, что Меган Маркл в настоящее время может испытывать достаточно тяжелые переживания. Герцогиня Йоркская сообщила, что сочувствует ей, поскольку считает супругу принца Гарри современной и потрясающей женщиной. Сара Фергюсон не видит ничего плохого в карьере актрисы, как и статусе знаменитости, приобретённом до замужества.
«Не хотела бы давать никаких советов Меган Маркл, поскольку слова зачастую вырывают из контекста. При этом сама многие годы пребывала на её месте, да и сейчас остаюсь в несколько схожем положении. От негатива убежать не получится, это тяжело и сильно утомляет. Мне очень жаль, что ей приходится терпеть всю ту боль, которую сама пережила в своё время», — резюмировала Фергюсон.