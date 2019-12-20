Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон посочувствовала Меган Маркл

Фергюсон отметила, что Меган Маркл в настоящее время может испытывать достаточно тяжелые переживания. Герцогиня Йоркская сообщила, что сочувствует ей, поскольку считает супругу принца Гарри современной и потрясающей женщиной. Сара Фергюсон не видит ничего плохого в карьере актрисы, как и статусе знаменитости, приобретённом до замужества., — резюмировала Фергюсон.