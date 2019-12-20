Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно слегла с высокой температурой





Беременная звезда проекта "Дом-2" Саша Черно часто жалуется на токсикоз, девушке тяжело переносить подобные симптомы, а теперь, как оказалось, она еще и слегла с температурой. Супругу Иосифа Оганесяна лихорадит, а принимать некоторые лекарства, к примеру, антибиотики, она не может, так как это может оказать воздействие на плод.В своей болезни Саша Черно винит двух участниц проекта "Дом-2". По ее словам, заразилась беременная супруга Оганесяна от Алены Рапунцель, которая, к слову, тоже ждет второго ребенка, или Яны Захаровой. Девушки сейчас тоже болеют и жалуются на недомогание.