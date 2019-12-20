Виктория Цатурян сравнила Руслана Мацьолека с оленем





Несколько недель назад Виктория Цатурян приняла решение и все-таки ушла с телестройки. Девушке не удалось вернуть своего бывшего мужа, но и построить новые отношения у нее не вышло. На данный момент девушка полностью поглощена воспитанием своего сына Артема, но чувства к бывшему избраннику у нее иногда все-таки просыпаются.Так, например, в Сети Виктория Цатурян разместила фотографию, где она гладит оленя. Большинство пользователей социальных сетей пришли к выводу, что так она завуалировано обращается к своему бывшему супругу Руслану.Девушка отметила, что все равно скучает по бывшему, каким бы он ни был.Не остались в стороне и подписчики Виктории и провели аналогию между Русланом и оленем. Так, некоторые отметили, что Руслан Мацьолек изменял ей в браке, а значит олень в этой ситуации скорее она. Однако Виктория Цатурян не растерялась и сказала, что таким он стал после брака.