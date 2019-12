Поэтесса Eva Mayer выпустила свой новый альбом ME

Стоит отметить, что данная работа отличается по своему смысловому наполнению и стилистике от первых двух альбомов, которые были выпущены в этом году ранее. Как и прошлые работы, ME в полной мере раскрывает талант девушки, однако в отличие от ее первых, содержащих немало юмора работ, этот релиз отличается большей серьезностью.На этот раз Eva Mayer представила на суд публики в общей сложности 24 стихотворения. Любовь и предательство, страх перед неизведанным, добро и зло – все это темы новых стихов поэтессы. В своих произведения она, основываясь на личном опыте, постаралась дать ответы на те вопросы, которые мучают многих из нас в жизни. И ей это действительно удалось.С релизом ME Eva Mayer еще раз дала публике прочувствовать не только свой уникальный талант, но и продемонстрировала большую целеустремленность и работоспособность. Этот человек никогда не искал легких путей и комфорта в жизни, стремясь во что бы то ни стало воплощать свои стремления. И это в полной мере можно понять из ее темпераментных глубоких стихотворений.Eva Mayer родом из Сибири. Изначально девушка получила бухгалтерское образование и с миром поэзии ее ничего не связывало. Однако желание выражать себя все же подтолкнуло ее писать стихи, которые получились крайне удачными, вдохновив молодую поэтессу на новые свершения. Именно так был выпущен ее первый альбом «Без масок», получивший положительную критику. Второй релиз назывался «Самая умная» и вышел весьма хулиганским. И вот теперь – новый альбом ME демонстрирует дальнейший вектор личностного развития поэтессы.Подробнее ознакомиться с ее творчеством, узнать о живых выступлениях и личности этого человека можно на сайте https://fineartshippers.com/ или на страничке в соцсетях https://www.facebook.com/eva.mayer.3956