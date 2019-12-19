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Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин объявил о совместном проекте с иллюзионистами Сафроновыми

Сын известного российского художника Никаса Сафронова – музыкант Лука Затравкин, - опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фото, на котором позирует с иллюзионистами братьями Сафроновыми. Это фото музыкант приурочил к началу совместного проекта с фокусниками.
Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин объявил о совместном проекте с иллюзионистами Сафроновыми

«Как вы думаете, что мы задумали?» - спрашивает Затравкин в подписи к этой публикации. Впрочем, ни сын Сафронова, ни знаменитые иллюзионисты о подробностях нового проекта пока предпочитают не распространяться. Примечательно, что совсем недавно пианист угодил в довольно пикантную и в то же время комичную ситуацию. Он застрял в туалете самолета во время полета. Как позднее рассказал сам Илья Затравкин, вес которого составляет около 240 килограммов, до этого курьезного случая СМИ вообще не обращали на него внимания. Между тем, молодой человек является знаменитым пианистом, обладателем более полутора десятков престижных международных музыкальных премий. Как отмечал сам музыкант, его немного задевает тот факт, что СМИ вспоминают не о его творческих успехах, а исключительно о комичных ситуациях, в которые он иногда попадает.

Впрочем, несколько лет тому назад Затравкин попал в поле зрения СМИ, сбив на своем автомобиле пожилую женщину.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:48

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