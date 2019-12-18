Ирина Шейк показала довольного возлюбленного в своей постели





После расставания с Брэдли Купером Ирина Шейк живет в Нью-Йорке вместе с дочерью Леей, однако это не помешало ей найти нового возлюбленного. Долгое время сведения об отношениях модели с британским фотографом Рованом Папье оставались лишь слухами. Тогда СМИ регулярно сообщали о том, что пара постоянно проводит время в компании друг друга и часто ходит на свидания.Недавно Ирина Шейк фактически подтвердила свои отношения с британским фотографом. Знаменитость опубликовала в социальных сетях часть их общения перед сном. Тогда все поклонники модели решили, что она действительно нашла себе нового возлюбленного. Теперь же Ирина Шейк в очередной раз подогрела интерес к данной теме. В «Историях» в Instagram знаменитость разместила два коротких видео. На одном звезда в халате, без макияжа и с мокрыми волосами прыгает на кровать. Все это говорит о том, что она недавно вышла из душа. Следующее видео показывает уже самого Рована Папье, лежащего на кровати и слушающего музыку на смартфоне.Поклонники Ирины Шейк поздравили ее с началом новых отношений и пожелали ей удачи и счастья. Среди подписчиков есть и те, кто до сих пор жалеет о том, что модель рассталась с Брэдли Купером.