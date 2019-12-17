Медики назвали безопасный для мужского здоровья размер талии





По словам экспертов, отсутствие здорового питания и частое употребление шоколада или пива может со временем привести к тому, что живот и талия резко увеличатся в размерах. Данное явление чревато не только зарастанием жиром печени и поджелудочной железы, но и выработкой вредного для мужчины гормона — эстрогена. Кроме того, происходит нарушение синтеза инсулина, что приводит к появлению диабета.Медики порекомендовали мужчинам иметь талию размером не более 94 сантиметров. Нормализовать нарушенный обмен веществ помогают физические тренировки и соблюдение диеты. После уменьшения общей массы тела на 5-10% необходимо поддерживать нормальный вес во избежание проблем со здоровьем.