Медики назвали безопасный для мужского здоровья размер талии
Медицинские специалисты рассказали о том, какого размера талия должна быть у мужчин, чтобы не иметь проблем со здоровьем. Увеличенная талия и крупный живот становятся частой причиной развития множества заболеваний, например, диабета и высокого кровяного давления.
По словам экспертов, отсутствие здорового питания и частое употребление шоколада или пива может со временем привести к тому, что живот и талия резко увеличатся в размерах. Данное явление чревато не только зарастанием жиром печени и поджелудочной железы, но и выработкой вредного для мужчины гормона — эстрогена. Кроме того, происходит нарушение синтеза инсулина, что приводит к появлению диабета.
Медики порекомендовали мужчинам иметь талию размером не более 94 сантиметров. Нормализовать нарушенный обмен веществ помогают физические тренировки и соблюдение диеты. После уменьшения общей массы тела на 5-10% необходимо поддерживать нормальный вес во избежание проблем со здоровьем.
По словам экспертов, отсутствие здорового питания и частое употребление шоколада или пива может со временем привести к тому, что живот и талия резко увеличатся в размерах. Данное явление чревато не только зарастанием жиром печени и поджелудочной железы, но и выработкой вредного для мужчины гормона — эстрогена. Кроме того, происходит нарушение синтеза инсулина, что приводит к появлению диабета.
Медики порекомендовали мужчинам иметь талию размером не более 94 сантиметров. Нормализовать нарушенный обмен веществ помогают физические тренировки и соблюдение диеты. После уменьшения общей массы тела на 5-10% необходимо поддерживать нормальный вес во избежание проблем со здоровьем.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:03