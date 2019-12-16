Симпатическая нервная система влияет на развитие аутоиммунных заболеваний





К таким выводам пришли бразильские ученые. Специалисты отказались от обычных методов изучения влияния аутоиммунных заболеваний на организм человека и разработали новую методику. Они предположили, что данный процесс сильно зависит от активности симпатической нервной системы и норадреналина, вырабатываемого ней. Именно поэтому ученые поделили мышей на две группы. Первым они усилили активность рецепторов, выделяющих данное вещество, а у вторых они фактически блокировали его работу. Также была третья группа мышей, контрольная, у них рассеянный склероз протекал, как обычно.Оказалось, что первые грызуны получили более легкую форму данного аутоиммунного заболевания, тогда как у вторых оно протекало сложнее обычного. Все это говорит о том, что симпатическая нервная система и норадреналин прямо влияет на то, как иммунная система организма реагирует на собственные здоровые клетки и снижает их агрессивность. Чем больше выработка данного вещества, тем меньше вреда для человека, и наоборот.Ученые отмечают, что это открытие позволит им разработать новые методики и лекарства для лечения всех аутоиммунных заболеваний, а не только рассеянного склероза.