"Умерьте свой пыл": Сергей Лазарев прокомментировал слухи о скандале с Димой Биланом
Ранее распространялись слухи об отмене выступления Димы Билана в Самаре, поскольку его имя якобы значилось меньшим шрифтом на афише, чем Сергея Лазарева. Последний позднее прокомментировал ситуацию вокруг скандала с коллегой, посоветовав недоброжелателям "умерить свой пыл".
Менеджмент Димы Билана опроверг информацию российских СМИ о том, что причиной отмены концерта в Самаре являлась не правильно оформленная афиша. На самом деле, певец не смог выступить для самарчан из-за противоречий в графике. Оказалось, что на ту же дату было намечено благотворительное выступление на мероприятии Натальи Водяновой. Однако это не помешало общественности распускать слухи о вражде Лазарева и Билана, которые возмутили двукратного бронзового призера "Евровидения".
Отвечая на очередной вопрос подписчика в соцсети Instagram, Лазарев резко отозвался о собственных достижениях, которые не уступают его коллеге. По словам исполнителя, получение приза зрительских симпатий вполне удовлетворило его стремления. Любым недоброжелателям звезда также пожелал "умерить свой пыл и кусать себя ядом". Некоторые поклонники предположили, что подобная гневная реакция связана с победой Билана на "Евровидении 2008", чего их кумиру не удалось достичь.
Менеджмент Димы Билана опроверг информацию российских СМИ о том, что причиной отмены концерта в Самаре являлась не правильно оформленная афиша. На самом деле, певец не смог выступить для самарчан из-за противоречий в графике. Оказалось, что на ту же дату было намечено благотворительное выступление на мероприятии Натальи Водяновой. Однако это не помешало общественности распускать слухи о вражде Лазарева и Билана, которые возмутили двукратного бронзового призера "Евровидения".
Отвечая на очередной вопрос подписчика в соцсети Instagram, Лазарев резко отозвался о собственных достижениях, которые не уступают его коллеге. По словам исполнителя, получение приза зрительских симпатий вполне удовлетворило его стремления. Любым недоброжелателям звезда также пожелал "умерить свой пыл и кусать себя ядом". Некоторые поклонники предположили, что подобная гневная реакция связана с победой Билана на "Евровидении 2008", чего их кумиру не удалось достичь.