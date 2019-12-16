В Лондоне дом дочери экс-владельца «Формулы-1» Берни Экклстоуна Тамары ограбили на 50 млн фунтов





Ограбление случилось сразу после того, как Тамара Экклстоун улетела из столицы Великобритании, чтобы отметить Рождество в другой стране. Трое злоумышленников незамеченными перелезли через забор, а затем забрались в спальню дочери экс-владельца «Формулы-1» Берни Экклстоуна. После этого мошенники вскрыли несколько сейфов и украли оттуда множество драгоценностей: кольца, серьги, браслеты, цепочки и многое другое. Среди них были уникальные и авторские работы знаменитых мастеров, а также семейные реликвии. Общая сумма кражи составляет порядка 50 млн фунтов.Работники Скотленд-Ярда возмущены этим преступлением и назвали его самым шокирующим в новейшей истории. Это неудивительно, ведь дом дочери экс-владельца «Формулы-1» находится на Кенсингтон Палас Гарденс – самой безопасной улице всего Лондона. Соседями Тамары Экклстоун были принц Уильям и Кейт Миддлтон, самый богатый человек Китая Ван Цзяньлинь и султан Брунея.Средняя стоимость квартиры на этой улице составляет 33 млн фунтов. Ее круглосуточно патрулируют сотрудники «Дипломатической службы защиты». Также в каждом доме имеется личная охрана. В момент ограбления в жилище экс-владельца «Формулы-1» был всего 1 охранник.