«Было ощущение, что я на материнских руках»: Светлана Крючкова пережила клиническую смерть





Светлана Крючкова побывала в студии программы «Судьба человека» и рассказала, как смогла пережить клиническую смерть в 2006 году. Она призналась, что ее буквально вернули с того света. Актриса перенесла операцию под наркозом, и после его введения у нее остановилось дыхание.Спас Крючкову заведующий реанимацией, который проходил мимо. По прошествии нескольких дней, врач с ней связался и сообщил, что звонит ангел – она все поняла. Актриса ощутила себя в критический момент, как на материнских руках, чувствовала любовь и доброжелательное отношение.