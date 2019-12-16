Самки шимпанзе помогут ученым понять, как человек научился танцевать
Обезьяны могут ловить ритм и одновременно двигаться, к данному заключению пришли ученые из Уорвикского института. Это несомненно поможет понять, как человечество обучилось танцам.
Эксперты разместили свои заметки в Scientific Reports. Они проанализировали поведение в зоопарке Сент-Луиса приматов Холли и Бахкахри, которые обучились одновременно двигаться и понимать перемещения партнера. Основой для проведения исследования стал видеоматериал с танцами обезьян, записанный в 2011 г. Ученые фиксируют, что, исследовав запись, они выявили: синхронизация между самками была неслучайной и предсказуемой. Движения обезьян выполнялись с аккуратностью и правильностью вплоть до секунды и совместно
корректировались. Уровень координации перемещений, синхронности и ритма отвечает уровню оркестрантов, выполняющих музыкальную пьесу.
Танцы самок шимпанзе походят на своего рода конгу. Согласно словам экспертов, ритмические движения данных приматов экспериментально демонстрируют, что эволюционно танец у человека и его прадедов созревал как единственный из элементов общественной сплоченности среди небольших групп. Одновременные движения помогали ощутить свободу и снимали напряжение.
Танец — никак не прерогатива человека и обезьян. Танцуют и прочие животные, однако это инстинктивные перемещения: подобным способом, к примеру, самцы пытаются заинтересовать самку. Танец же человека и, как обнаружили ученые, обезьян вынашивает абсолютно иной характер. В данном случае - это модель самовыражения, которая не предполагает инстинктивных сценариев, пишет iReactor.
Эксперты разместили свои заметки в Scientific Reports. Они проанализировали поведение в зоопарке Сент-Луиса приматов Холли и Бахкахри, которые обучились одновременно двигаться и понимать перемещения партнера. Основой для проведения исследования стал видеоматериал с танцами обезьян, записанный в 2011 г. Ученые фиксируют, что, исследовав запись, они выявили: синхронизация между самками была неслучайной и предсказуемой. Движения обезьян выполнялись с аккуратностью и правильностью вплоть до секунды и совместно
корректировались. Уровень координации перемещений, синхронности и ритма отвечает уровню оркестрантов, выполняющих музыкальную пьесу.
Танцы самок шимпанзе походят на своего рода конгу. Согласно словам экспертов, ритмические движения данных приматов экспериментально демонстрируют, что эволюционно танец у человека и его прадедов созревал как единственный из элементов общественной сплоченности среди небольших групп. Одновременные движения помогали ощутить свободу и снимали напряжение.
Танец — никак не прерогатива человека и обезьян. Танцуют и прочие животные, однако это инстинктивные перемещения: подобным способом, к примеру, самцы пытаются заинтересовать самку. Танец же человека и, как обнаружили ученые, обезьян вынашивает абсолютно иной характер. В данном случае - это модель самовыражения, которая не предполагает инстинктивных сценариев, пишет iReactor.
Наука
Добавил: Тиховский Владислав Сегодня, 15:44