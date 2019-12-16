Актер Петр Кислов признался, что не выплачивает алименты Полине Гагариной





По словам Петра Кислова, они регулярно видятся с сыном и даже куда-нибудь летают вместе. Однажды актер рассказал Полине Гагариной, что возьмет сына к родителям и назвал авиакомпанию, услугами которой он хочет воспользоваться. Фирма оказалась не такой дорогой, и поскольку у бывшего супруга тогда не было денег, но певица попросила его выслать паспорт и сама купила билеты.Алименты Петр Кислов не платит, но праздники своему 12-летнему сыну устраивает регулярно. Кроме того, он обсуждает некоторые вопросы с Полиной Гагариной относительно воспитания Андрея и кружков, которые тот посещает. Развелись же они из-за слишком частых скандалов, но сейчас бывшие супруги являются отличными друзьями.