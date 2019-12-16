Врачи: "Снизить артериальное давление можно с помощью фруктов"





Ученые из Университета Делавэра в США смогли обнаружить взаимосвязь между гипертонией и повышенным потреблением сахара. Побочным результатом исследования оказалось свойство фруктов понижать артериальное давление как у мужчин, так и женщин. Эксперимент, продолжавшийся с 2015 по 2017 год, включал в себя наблюдение за 128 пациентами в возрасте от 60 до 80 лет. Основная цель клинических испытаний состояла в том, чтобы выяснить степень влияния сахаросодержащих продуктов на состояние АД.Конечные результаты показали, что существует значительная разница между усвоением различных типов сахаров. К примеру, в употреблявших кукурузный сироп и фруктовый сахар группах наблюдалось значительное повышение артериального давлении. Самая выраженная реакция обнаружилась у женщин в постменопаузе. В то же время, употребление цельных фруктов способствовало нормализации АД. Исходя из понимания полезных микроэлементов, врачи выделили наиболее эффективные продукты, которые включают чернику, виноград и вишню.