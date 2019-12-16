Медики рассказали 3 простых способа заставить мозг быстро чувствовать сытость





Первый способ – добавлять в каждый прием пищи еду с большим содержанием белка. Обычно к ней относят мясо и рыбу, а также растительные продукты: чечевицу, ростки пшеницы и авокадо. Эти продукты можно совмещать между собой. Еще один интересный способ быстрее чувствовать сытость – употреблять разнообразную пищу. Особенность работы мозга заключается в том, что чувство сытости появляется быстрее в случае, если у человека одновременно задействованы разные вкусовые рецепторы. Именно поэтому эксперты советуют составлять одну порцию из 3-4 разных частях, отличающихся по вкусу.Еще один совет предполагает использовать серотонин. Это вещество принимает активное участие в успокоении нервной системы, а, следовательно, снижает аппетит. Такая пища как орехи, молочные продукты, мясо птицы, овощи, яблоки, персики, бананы и авокадо приводит к стимулированию выработки этого нейромедиатора. В результате человеку меньше хочется есть. Похожий эффект имеется и при употреблении любимой пищи. После нее человек быстрее расслабляется и реже переедает. Именно поэтому нужно стремиться есть те продукты, которые приносят настоящее удовольствие.