Сиквел фильма «Полицейский с Рублевки» завоевал лидерство в российском прокате в выходные

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Главным героем сиквела на этот раз становится подполковник Владимир Яковлев — экс-начальник Гриши Измайлова, появление которого во второй части не ожидается. Ему и его коллегам предстоит распутать преступление, связанное с похищением драгоценностей, иначе новогодние праздники окажутся под угрозой срыва.[/center]Второе место в российском прокате досталось зарубежной фантастической картине «Джуманджи. Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном и Джеком Блэком. Фильм аналогичным образом является сиквелом, многие критики и зрители отметили, что продолжение им понравилось больше оригинальной ленты. Третье место заработал мультфильм «Холодное сердце» со сборами 175,5 млн рублей.