«Накормил меня макаронами с рыбой»: Александр Ширвиндт отчитал внука





Михаил Ширвиндт побывал на программе «Ты не поверишь!» и рассказал, что его знаменитый отец Александр Ширвиндт не любит элегантные блюда. Он предпочитает докторскую колбасу, вареный лук и шпроты. Михаил Ширвиндт поделился историей, когда сын Андрей на даче готовил пасту с тунцом, и вспомнил, какое количество брани прозвучало с уст его отца. Актер сокрушался, что внук накормил его макаронами с рыбой.Михаил Ширвиндт привозит отцу сосиски и сардельки из Германии, ведь он ест только те, которые идентичны с советскими, а другие сразу передаривает. Знаменитость может попробовать шпроты из Латвии, к остальным же изыскам даже не притрагивается.Сам же Александр Ширвиндт считает, ни в одной стране мира нет таких шпрот, как в России. Актер любит рыбачить и помнит, как к нему погостить приезжал Эльдар Рязанов, и они вместе удили рыбу.